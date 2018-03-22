МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной

Международный валютный фонд не считает Украину страной, развивающейся с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.

Об этом говорится в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, опубликованном Фондом, передает УНІАН.

В МВФ отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, к которому страны включаются в группу низкодоходных (2330 долларов годового дохода).

Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.

"Падение уровня доходов в Украине в основном отражает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде.

При этом Украина не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, так как структура ее экономики является типичной для стран с рыночной экономикой.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с рыночной экономикой - ЭП)", - сообщили в МВФ.

Экономическая правда