Члены Нацкомиссии по тарифам находятся под политическим давлением - ЕС

Глава НКРЭ Дмитрий Вовк

Европейское энергосообщество обнародовало отчет о независимом аудите решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте Энергетического сообщества.

В целом работа регулятора признана прозрачной, однако некоторые решения нуждаются в дополнительном изучении.

"По мнению секретариата, НКРЭКУ обычно придерживается высоких стандартов прозрачности, и практика публикации регулирующего органа даже опережает соответствующие юридические требования. Отрадно, что все опрошенные лица признали, что регулирующий орган стал намного более прозрачным после принятия закона о НКРЭКУ", - указывается в отчете.

В тоже время, европейские эксперты подчёркивают, что есть ряд решений регулятора, которые вызывают дискуссию внутри страны (это касается, в том числе, решения об установлении тарифов на услуги по транспортировке природного газа, RAB-тарифы, формула цены на уголь и т.д. ).

В связи с этим общественно резонансные решения НКРЭКУ пройдут дополнительный анализ и оценку со стороны Европейского энергосообщества.

"Похоже, что члены Комиссии находятся под давлением определенных политических и деловых групп, которые фактически влияют на результат решений. Большинство опрошенных считают, что некоторые решения Комиссии были приняты в интересах конкретных бизнес-групп", - говорится в отчете.

Напомним, Секретариат Энергетического сообщества инициировал рассмотрение спора по отношению к Украине из-за отсутствия решений по отделению операторов дистрибуции электроэнергии.

Экономическая правда