45% взрослых жителей Украины пользуются смартфонами – исследование

В 2018 году около 45% всех взрослых жителей Украины пользуются смартфонами с сенсорными экранами, тогда как в 2015 году таких пользователей было всего 26%.

Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии, передает Itc.ua.

Так, по данным исследования, за последние два года доля проникновения смартфонов в Украине выросла на 26%, а по прогнозам к 2020 году достигнет более чем 70%.

Больше всего смартфонами и мобильным интернетом пользуются люди в возрасте от 18 до 30 лет. В этой категории проникновение смартфонов составляет более 85%, при этом практически все эти люди (91% респондентов) регулярно используют разнообразные мобильные приложения.

До сих пор заметно активнее используют смартфоны жители крупных и средних городов: 54-55% против не более 43% жителей маленьких городов и лишь 32% жителей сел.

Однако для сел использование смартфонов также возросло за последние 3 года с 16% до 32%.

Также, если среди молодежи (лиц в возрасте до 30 лет) 85% пользуются смартфонами, то среди лиц пожилого возраста (60+ лет) — 6%.

Типичный пользователь смартфонов, как и в 2015-2016 годах — это молодой человек не старше 40 лет с высшим или средним специальным образованием, проживающий в средних и крупных городах Украины.

Напомним, в 2017 году впервые в истории поставки смартфонов в мире снизились на 0,5%.

Экономическая правда