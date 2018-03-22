Все разделы
Укр / Рус

Вопрос леса-кругляка исключат из условий новой финансовой помощи ЕС Украине

Четверг, 22 марта 2018, 11:46

Европейский Союз согласился не ставить в качестве условия финансовой помощи Украине отмену моратория на экспорт леса-кругляка.

Об этом говорится в статье Европравды "Миллиард в обмен на е-декларации".

Формально решение по этому поводу не обнародовалось. В то же время три независимых друг от друга источника в европейских структурах заверили, что в вопросе отмены моратория ЕС пойдет на уступки.

ЕС не откажется от этого требования в адрес Украины, однако для переговоров с Киевом по этому поводу используют другие инструменты. Ожидается, что ЕС задействует против Украины процедуру арбитража, предусмотренную Соглашением об ассоциации (глава 14 раздела IV Соглашения "Решение споров").

В представительстве ЕС в Украине подтвердили, что ЕС может инициировать в отношении Украины новую процедуру.

"Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, противоречит обязательствам Украины как в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации.

Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины, чтобы найти решение этой проблемы с помощью инструментов, определенных для торговых вопросов, включая возможность задействовать механизм разрешения споров (bilateral dispute settlement mechanisms)", - говорится в письменном комментарии представительства ЕС, предоставленном по запросу ЕП.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

ЕС деньги
powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС и США договорились о переговорах относительно пошлины на сталь и алюминий 21 марта 2018, 20:00
ЕС предлагает новый налог для крупных интернет-компаний 21 марта 2018, 16:05
Скандал вокруг Facebook: кто и зачем слил данные 50 миллионов пользователей 20 марта 2018, 17:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте