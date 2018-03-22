Вопрос леса-кругляка исключат из условий новой финансовой помощи ЕС Украине
Европейский Союз согласился не ставить в качестве условия финансовой помощи Украине отмену моратория на экспорт леса-кругляка.
Об этом говорится в статье Европравды "Миллиард в обмен на е-декларации".
Формально решение по этому поводу не обнародовалось. В то же время три независимых друг от друга источника в европейских структурах заверили, что в вопросе отмены моратория ЕС пойдет на уступки.
ЕС не откажется от этого требования в адрес Украины, однако для переговоров с Киевом по этому поводу используют другие инструменты. Ожидается, что ЕС задействует против Украины процедуру арбитража, предусмотренную Соглашением об ассоциации (глава 14 раздела IV Соглашения "Решение споров").
В представительстве ЕС в Украине подтвердили, что ЕС может инициировать в отношении Украины новую процедуру.
"Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, противоречит обязательствам Украины как в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации.
Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины, чтобы найти решение этой проблемы с помощью инструментов, определенных для торговых вопросов, включая возможность задействовать механизм разрешения споров (bilateral dispute settlement mechanisms)", - говорится в письменном комментарии представительства ЕС, предоставленном по запросу ЕП.
Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.
Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".