Европарламент одобрил законопроект, блокирующий "Северный поток – 2"

Евродепутаты поддержали законопроект Еврокомиссии, который распространяет правила внутреннего газового рынка ЕС на российский Северный поток-2.

Об этом сообщает Reuters.

"За" проект закона выступил 41 член профильного комитета Европейского парламента, против - 13.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки в газовую директиву, согласно которым правила Третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами.

Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2".

Как отмечает Коммерсант, если правила Третьего энергопакета будут применяться к "Северному потоку", то для проекта потребуется создать независимого оператора.

То есть "Газпром", который пока является единственным акционером Nord Stream 2 AG, должен будет выйти из капитала газопровода либо останется там только в качестве финансового инвестора, лишившись возможности влиять на операционную деятельность.

Кроме того, тарифы на прокачку по газопроводу нужно будет согласовывать с регулятором (учитывая трансграничный статус проекта, на данный момент не ясно, с каким именно).

Наконец, к газопроводу должен быть обеспечен доступ других поставщиков кроме "Газпрома".

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.