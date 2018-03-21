"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 10%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Холдинг является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Экономическая правда