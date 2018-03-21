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Гривня на межбанке стабилизировалась после "качелей"

Среда, 21 марта 2018, 17:15
 

21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30-26,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,30-26,34 гривни;

Евро - 32,30-32,35 гривни;

Российский рубль - 0,4583-0,4594 гривни.

Напомним, 21 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,23-26,27 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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