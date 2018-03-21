Ряд облэнерго впервые заставили заплатить за некачественные услуги

Впервые в Украине тысячи потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Нацкомиссия сообщает, что впервые в Украине 913 потребителей получили в 2017 году компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению на общую сумму 116,950 тысяч грн от 8-ми облэнерго.

Из них 90% компенсаций предоставлено ПАО "Одессаоблэнерго" и ЗАО "Киевоблэнерго".

Так, 428 потребителей "Одессаоблэнерго" в прошлом году получили 67,8 тысяч гривен компенсации, а 380 потребителям "Киевоблэнерго" компенсировали 38,1 тысячу гривен.

"В то же время, в 2017 году должны были получить компенсации почти 120 тысяч потребителей. Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению или предоставлении недостоверной информации в формах отчетности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вопрос о компенсациях еще 120 тыс. потребителей будет решен после проверок Нацкомиссии.

"Учитывая указанное, Регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание будет уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушений компании обяжут предоставить потребителям компенсации в двойном размере", - сообщает пресс-служба.

"Кроме этого НКРЭ будет изымать у облэнерго из структуры тарифов на передачу электроэнергии местными электросетями и/или поставке электроэнергии по регулируемому тарифу средства в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации", - пообещали в Нацкомиссии.

НКРЭ осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Экономическая правда