У Фирташа опровергают обвинения Генпрокуратуры

Группа компаний Group DF опровергает обвинения Генеральной прокуратуры в уклонении от уплаты налогов предприятий группы с использованием страховых компаний.

Об этом говорится в сообщении Group DF.

"Group DF опровергает обвинения, выдвинутые Генеральной прокуратурой, о якобы уклонении от уплаты налогов рядом предприятий Группы с использованием механизмов страхового рынка Украины", - отмечается в сообщении.

Group DF отмечает, что по характеру деятельности предприятия группы относятся к группе объектов с повышенным уровнем опасности, и согласно закону "О страховании" обязаны страховать риски хозяйственной деятельности.

"Поэтому, выполняя требования законодательства, предприятия группы на рыночных условиях работают с рядом страховых компаний и страхуют риски в строгом соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Группа подчеркивает, что ее предприятия работают в соответствии с украинскими законами и в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством по уплате налогов и других обязательных сборов и платежей, а сама группа является одним из крупнейших в стране работодателей и налогоплательщиков.

Так, за последние 3 года налоговые отчисления предприятий группы составили более 15,5 млрд гривен.

Также компания обвиняет Генпрокуратуру в заангажированности и попытке оказать давление на группу и ее акционера - Дмитрия Фирташа.

Group DF подчеркивает, что с 2014 года ее предприятия подвергаются многочисленным и необоснованным проверкам, а против топ-менеджеров сфабрикованы уголовные производства.

"Мы считаем, что нынешнее заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры не только вводит в заблуждение общественность и наносит ущерб деловой репутации Group DF, но и ухудшает бизнес-климат в стране, мешает развитию бизнеса и препятствует инвестициям", - отмечает Group DF.

Компания намерена доказывать свою правоту всеми доступными законными методами, а также готова обращаться в судебные и правозащитные институты.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что подозревает азотные предприятия Group DF в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн гривен с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Генпрокуратура проводит обыски в офисных помещениях компаний группы и намерена требовать ареста их имущества.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Экономическая правда