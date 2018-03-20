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Гривня на межбанке выросла

Вторник, 20 марта 2018, 17:10
 

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,28-26,33 гривни;

Евро - 32,52-32,57 гривни;

Российский рубль - 0,4560-0,4570 гривни.

Напомним, 20 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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