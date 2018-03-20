Гривня на межбанке выросла
Вторник, 20 марта 2018, 17:10
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20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,28-26,33 гривни;
Евро - 32,52-32,57 гривни;
Российский рубль - 0,4560-0,4570 гривни.
Напомним, 20 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.
Экономическая правда