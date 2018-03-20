Метинвест Ахметова увеличил чистую прибыль в 5 раз

Metinvest B.V., материнская компания международной горно-металлургической группы компаний Рината Ахметова объявила аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам 2017 года Метинвест получил 8,93 млрд долларов выручки, что на 44% больше, чем в 2016 году (6,22 млрд долларов).

Показатель EBITDA составил 2,04 млрд долларов, что на 77% больше, чем годом ранее (1,15 млрд долларов).

Чистая прибыль составила 617 млн долларов, что в 5,23 раза больше, чем в 2016 году (118 млн долларов).

Операционный денежный поток вырос на 22% - с 490 млн долларов в 2016 году до 595 млн долларов в 2017 году.

Общий долг Метинвеста по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 3,01 млрд долларов, увеличившись на 2% по сравнению с 31 декабря 2016 года (2,97 млрд долларов).

Комментируя результаты, Юрий Рыженков, гендиректор группы Метинвест, отметил влияние положительной внешней конъюнктуры.

"Увеличение спроса на сталь и ЖРС в мире привело к росту цен на продукцию группы. В первом квартале 2018 года этот позитивный тренд продолжился. Мы ожидаем, что он сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал он.

"Вместе с тем в мире усилились протекционистские настроения. Мы уверены, что сможем найти способ минимизировать негативные последствия от тарифных барьеров и других заградительных мер", - добавил Рыженков.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

Экономическая правда