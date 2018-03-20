60% инвестиций в Украину приходятся на Киев – Кличко

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что 60% от всех инвестиций в Украину за последние 3 года были сделаны именно в экономику Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"60% инвестиций в Украину за последние 3 года "пришли" именно в Киев. Я всегда представляю себя персональным защитником иностранного бизнеса, который вкладывает деньги в Киев. У каждого крупного инвестора есть мои персональные контакты. И при необходимости - могут обратиться ко мне за помощью" - отметил Кличко.

"Мы сегодня в столице делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что все понимают: без инвестиций город развиваться не будет", - сказал Кличко.

Кличко рассказал о проектах, которые уже успешно внедрены или реализуются в столице. Прежде всего - система "Умный город". В рамках которой, в частности, реализован проект "Электронный бюджет города", позволяющий отслеживать все поступления и расходы столичного бюджета.

Также уже работают системы электронных закупок и петиций, система "Безопасный город", началась реализация проекта e-health.

Председатель КГГА напомнил, что при поддержке норвежцев в столице создан iHub. Это современный хаб, где могут работать разработчики технологий в различных сферах. Также в столице был открыт Smart city Hub.

Напомним, международная выставка недвижимости MIPIM-2018 состоялась в Каннах (Франция) с 13 по 16 марта. В ходе конференции мэр Киева Виталий Кличко представил проекты, в реализации которых могут принять участие иностранные инвесторы.

В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха "Пирогово", строительство медицинского центра и частного учебного заведения, а также - проект промышленного парка "Киевская бизнес-гавань".

Напомним, в феврале 2018 года в правительстве представили пакет из 35 законопроектов, которые, по их мнению, позволят улучшить деловой климат, облегчить доступ к финансированию и инвестициям, поощрять инновации, защитить бизнес, и провести дерегуляцию.

Как сообщалось, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году составил 2,3 миллиарда долларов.

Экономическая правда