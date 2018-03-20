Гривна на межбанке начала укрепляться

20 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,28-26,35 гривни;

Евро - 32,44-32,52 гривни;

Российский рубль - 0,4550-0,4565 гривни.

Пара евро/доллар в 7:56 по киевскому времени во вторник торгуется на уровне 1,2337 доллара по сравнению с 1,2335 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 20 марта на уровне 26,43 гривни.

Экономическая правда