Гривна на межбанке начала укрепляться
Вторник, 20 марта 2018, 11:25
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20 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,28-26,35 гривни;
Евро - 32,44-32,52 гривни;
Российский рубль - 0,4550-0,4565 гривни.
Пара евро/доллар в 7:56 по киевскому времени во вторник торгуется на уровне 1,2337 доллара по сравнению с 1,2335 доллара на закрытие предыдущей сессии.
Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 20 марта на уровне 26,43 гривни.
Экономическая правда