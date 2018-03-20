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Укр / Рус

Цукерберг потерял 6 миллиардов долларов после скандала с утечкой данных

Вторник, 20 марта 2018, 09:45
 

Состояние Марка Цукерберга сократилось на 6,06 миллиарда долларов за последние сутки из-за снижения курса акций Facebook.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Несмотря на потерю более шести миллиардов, Цукерберг остается на четвертой позиции рейтинга самых богатых людей планеты.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

Экономическая правда

Цукерберг Facebook
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Экономическая правда
Укр / Рус
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