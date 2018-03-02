"Правая рука" Насалыка уходит в отставку
Пятница, 2 марта 2018, 19:25 —
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Галина Карп, занимающая должность первого заместителя министра энергетики, уходит в отставку.
Об этом ЭП сообщил источник на рынке.
По его данным, она написала заявление 1 марта. Причиной якобы являются претензии к Карп со стороны правоохранительных органов по одному из эпизодов поставок горно-шахтного оборудования на госшахты.
В Министерстве энергетики пока что не подтверждают и не опровергают информацию.
Галина Карп была назначена на должность замглавы Минэнерго летом 2016 г. По данным ЭП, она является прямой креатурой министра Игоря Насалыка.
Как сообщала ЭП, заявление об отставке с должности заместителя министра также подал Игорь Прокопив.
Дмитрий Рясной, ЭП