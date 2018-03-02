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"Правая рука" Насалыка уходит в отставку

Пятница, 2 марта 2018, 19:25 — Дмитрий Рясной
 

Галина Карп, занимающая должность первого заместителя министра энергетики, уходит в отставку.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, она написала заявление 1 марта. Причиной якобы являются претензии к Карп со стороны правоохранительных органов по одному из эпизодов поставок горно-шахтного оборудования на госшахты. 

В Министерстве энергетики пока что не подтверждают и не опровергают информацию.

Галина Карп была назначена на должность замглавы Минэнерго летом 2016 г. По данным ЭП, она является прямой креатурой министра Игоря Насалыка.

Как сообщала ЭП, заявление об отставке с должности заместителя министра также подал Игорь Прокопив.

Дмитрий Рясной, ЭП

Насалык
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