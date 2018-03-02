Транзит газа в Европу идет в штатном режим - СМИ

Транзит газа в Европу идет в штатном режиме, однако действия Газпрома расценивают как вред "Северному потоку-2".

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в германском минэнерго.

Как отметил источник, текущая ситуация и намерения "Газпрома" идут только во вред проекту строительства "Северного потока-2".

Намерение "Газпрома" разорвать контракты с "Нафтогазом" может снова дать и, скорее всего, даст повод, для разговоров о ненадежности российского поставщика газа, а также о его амбициях использовать газ как политическое оружие.

Напомним, Евросоюз высказал беспокойство относительно поставок газа из России в Украину и относительно транзита газа в Евросоюз.

Как сообщалось, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда