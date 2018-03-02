Украина частично погасила долги

1-2 марта Минфин погасил купон по облигациям внешнего госзайма на 450 миллионов долларов и вернул 170 миллионов долларов МВФ по программе Stand by.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Министерство финансов 1 марта погасило пятый купон по облигациям внешнего государственного займа.

По данным Минфина общая сумма выплаты составила 444,4 млн долларов.

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду около 114 млн спецправ заимствования, или 165 млн долларов.

2 марта был проведен платеж по программе Stand by.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

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