Гривня на межбанке растет, НБУ объявил два аукциона

2 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,64-26,67 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,52-26,55 гривни;

Евро - 32,55-32,58 гривни;

Российский рубль - 0,4681-0,4692 гривни.

Национальный банк объявил два аукциона по покупке иностранной валюты объемом 50 млн долларов и 100 млн долларов.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 марта на уровне 26,66 гривни.

Экономическая правда