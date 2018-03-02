Гривня на межбанке растет, НБУ объявил два аукциона
Пятница, 2 марта 2018, 13:00
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2 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,64-26,67 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,52-26,55 гривни;
Евро - 32,55-32,58 гривни;
Российский рубль - 0,4681-0,4692 гривни.
Национальный банк объявил два аукциона по покупке иностранной валюты объемом 50 млн долларов и 100 млн долларов.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 марта на уровне 26,66 гривни.
Экономическая правда