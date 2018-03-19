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Завод омбудсмена Денисовой за ее депутатства натендерил более ста миллионов

Понедельник, 19 марта 2018, 17:20

Машиностроительный завод "Автолитмаш" в течение 2015-2016 годов получил тендерных контрактов на 115,7 миллиона гривен.

Такая информация содержится в "Вестнике государственных закупок", сообщает проект "Марлин".

Все контаркт заключены с одним государственным предприятием "Львовуголь" на ремонт и техобслуживание горного оборудования.

По данным YouControl, новому омбудсмену Людмиле Денисовой принадлежит 12,5% корпоративных прав завода "Автолитмаш" на сумму 2,5 млн гривен.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 марта назначила Людмилу Денисову Уполномоченным по правам человека. Ранее она в течение последних четырех созывов избиралась народным депутатом и дважды занимала должность министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

Экономическая правда

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