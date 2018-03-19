Завод омбудсмена Денисовой за ее депутатства натендерил более ста миллионов
Машиностроительный завод "Автолитмаш" в течение 2015-2016 годов получил тендерных контрактов на 115,7 миллиона гривен.
Такая информация содержится в "Вестнике государственных закупок", сообщает проект "Марлин".
Все контаркт заключены с одним государственным предприятием "Львовуголь" на ремонт и техобслуживание горного оборудования.
По данным YouControl, новому омбудсмену Людмиле Денисовой принадлежит 12,5% корпоративных прав завода "Автолитмаш" на сумму 2,5 млн гривен.
Как сообщалось, Верховная Рада 15 марта назначила Людмилу Денисову Уполномоченным по правам человека. Ранее она в течение последних четырех созывов избиралась народным депутатом и дважды занимала должность министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.
Экономическая правда