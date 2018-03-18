Приватбанк предупредил о новом мошенничестве в Instagram

Приватбанк призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и ​​не передавать мошенникам персональные данные.

Об этом говорится в сообщении банка.

По данным банка, в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов.

"В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. Во время регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту", - сообщает пресс-служба.

Банк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.

"Если клиент сомневается относительно операций со своими картами или считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700", - заявили в банке.

Ранее Приватбанк уже предостерегал своих клиентов от мошенничества в Instagram.

Экономическая правда