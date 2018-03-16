Гройсман обещает новую космическую программу

Государственное космическое агентство формирует новую общегосударственную целевую научно-техническую программу на следующие 5 лет, ее утверждение состоится в ближайшие недели.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

Отмечается, что предыдущая программа закончилась 2017

"Что касается Космического агентства. Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет утверждение. И далее они продолжат свою работу", - сказал Гройсман .

Он подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

"Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают", - отметил глава правительства, уточнив, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

"Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы ждем сейчас от них ответа. Эта работа ведется, будет представлена ​​и будет рассмотрена правительством в секретном режиме", - сказал премьер-министр.

Напомним, Госкосмос Украины больше половины бюджета потратил на погашение кредитов.

Экономическая правда