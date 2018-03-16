Двигатели для ВСУ: Минобороны хочет взыскать 5,4 миллиона с Львовского бронетанкового

Министерство обороны обратилось с иском к Львовскому бронетанковому заводу о взыскании на сумму 5,4 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлениях Хозяйственного суда Киева сообщает проект "Марлин".

Согласно материалам дела в декабре 2015 года Минобороны приобрело двигатели у Львовского бронетанкового завода. Договор был засекречен. Условия договора не обнародуются.

Из иска Минобороны становится понятным, что чиновники усомнились в качестве двигателей и справедливости цены.

Вместе с тем, параллельно продолжается уголовное производство Национального антикоррупционного бюро, во время которого было установлено, что по договору по хозяйственному делу чиновники Минобороны и ЛБТЗ организовали закупку использованных двигателей В-46-6, как новых на сумму 28,5 млн гривен.

"Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - не новые, а б/у. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны", - информирует НАБУ.

"По результатам проведения ряда экспертиз - экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей - следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству из-за коррупционного правонарушения. Они превышают более чем 14,15 млн грн", - добавляет ведомство.

Как известно, материалы дела уже открыты подозреваемым.

Экономическая правда