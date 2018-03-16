Госпакет акций Одессаоблэнерго подешевел в четыре раза

Цена госпакета акций Одессаоблэнерго снизилась в 4 раза.

Об этом стало известно с объявления, размещенного на сайте Украинской биржи.

Отмечается, что аукцион по продаже 25% акций Одессаоблэнерго, принадлежащих государству, состоится 20 марта.

На аукцион выставляется 152 123 891 штук акций компании по цене 0,98 грн/шт. Пакет выставляется одним лотом общей стоимостью 149,08 млн гривен

По сравнению с предыдущей попыткой приватизации цена пакета снижена более чем в четыре раза.

Напомним, в прошлый раз Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на приобретение 25% акций региональной энергоснабжающей компании "Одессаоблэнерго". Аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа 2017 года на "Украинской бирже".

Стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" года составляла 631,3 млн гривен.

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Экономическая правда