Все разделы
Укр / Рус

Госпакет акций Одессаоблэнерго подешевел в четыре раза

Пятница, 16 марта 2018, 13:55
 
 

Цена госпакета акций Одессаоблэнерго снизилась в 4 раза.

Об этом стало известно с объявления, размещенного на сайте Украинской биржи.

Отмечается, что аукцион по продаже 25% акций Одессаоблэнерго, принадлежащих государству, состоится 20 марта.

На аукцион выставляется 152 123 891 штук акций компании по цене 0,98 грн/шт. Пакет выставляется одним лотом общей стоимостью 149,08 млн гривен

По сравнению с предыдущей попыткой приватизации цена пакета снижена более чем в четыре раза.

Напомним, в прошлый раз Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на приобретение 25% акций региональной энергоснабжающей компании "Одессаоблэнерго". Аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа 2017 года на "Украинской бирже".

Стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" года составляла 631,3 млн гривен.

Детальнее о приватизации читайте в статье: Национальная лотерея: как Ахметов и "друзья Порошенко" разыгрывают энергетику

Экономическая правда

облэнерго
powered by lun.ua
Материалы по теме
Кризис в зоне АТО, финансирование терроризма и повышение тарифов — как это связано 16 февраля 2018, 07:45
Облэнерго запланировали повышение тарифов из-за RAB-тарифов - СМИ 15 февраля 2018, 12:40
Регулятор сомневается в готовности облэнерго к переходу на RAB-тарифы 9 февраля 2018, 15:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте