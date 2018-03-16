Нацбанк определил семь стратегических целей

Национальный банк представил Стратегию центрального банка, которая устанавливает цели на среднесрочный период.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", - отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

"Реализация этого видения будет осуществляться за семью направлениями развития. Шесть направлены наружу - на удовлетворение потребностей финансовой экосистемы. Одна из важных предпосылок для их достижения - высокая институциональная способность центробанка. Понимая это, Национальный банк ставит перед собой и внутреннюю цель - стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком", - говорится в сообщении.

Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:

низкая и стабильная инфляция;

стабильная, прозрачная и эффективная банковская система;

возобновление кредитования;

эффективное регулирование финансового сектора;

свободное движение капитала;

финансовая инклюзия;

современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы и сформировали стратегию Национального банка - дорожную карта, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей", - отметил Смолий.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.

Экономическая правда