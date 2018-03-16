Минэнерго хочет погасить долги ОРДЛО за электроэнергию деньгами госбюджета

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета.

Об этом говорится в законопроекте "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии", который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета 15 марта, пишут "Наші гроші".

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП "Энергорынок".

На сегодня дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская - 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности.

Один из них - погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указал сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО.

Предложено, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет министров.

Также предложено списать задолженность ГП "Энергорынок" перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд грн. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП "Энергорынок" и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Напомним, 26 июля 2017 года руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил о прекращении поставок электроэнергии в ОРДЛО.

По его словам, долги за электроэнергию потребителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с мая 2015 года составляли 2,5 млрд грн.

По словам руководителя Донецкой ОВГА Павла Жебривского, долг за электроэнергию ОРДЛО по состоянию на июнь 2017 года составил 3,9 млрд грн.

Весной 2017 года о прекращении поставок электроэнергии в Луганскую область заявило "Луганское энергетическое объединение", но после того периодически возобновляло поставки.