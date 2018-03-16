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Маск анонсировал создание "межгалактической медиа-империи"

Пятница, 16 марта 2018, 10:15
 

Илон Маск анонсировал создание "межгалактической медиа-империи", которая получила название "Thud".

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Представители Илона Маска подтвердили изданию Variety, что Thud — это название новой компании предпринимателя, но отказались от дальнейших комментариев, передает ain.ua.

В базе доменов GoDaddy зарегистрирован адрес thud.com, но информация о владельцах отсутствует.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что Илон Маск планирует купить сайт фейковых новостей The Onion.

Но вместо этого предприниматель нанял нескольких ключевых сотрудников, включая главного редактора, для работы над "секретным" комедийным проектом.

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Экономическая правда

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