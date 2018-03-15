В России из самолета вывалилось несколько тонн золота

В Якутске самолет Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота.

Об этом сообщает РБК.

В аэропорту Якутск сообщили, что левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

Во время инцидента на борту находилось около 9,3 тонн слитков золота и платины, часть которых рассыпалась по взлетной полосе.

Все слитки, выпавшие из самолета, обнаружены и находятся под охраной.

Отмечается, что к полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.