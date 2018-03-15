Гонтарева: Я выполнила миссию

Валерия Гонтарева отчитывалась о результатах работы в Верховной Раде перед голосованием депутатов за ее увольнение с должности главы Национального банка.

Гонтарева выступила с трибуны ВР 15 марта в рамках "кадрового дня" в парламенте.

Народные депутаты пригласили для выступления экс-главу НБУ в парламент через 10 месяцев после объявления ею заявления об отставке.

С мая 2017 года Гонтарева не выполняла функции руководителя НБУ. И.о. председателя правления Нацбанка был назначен Яков Смолий.

"Наконец, после 10 месяцев ожидания, я имею возможность отчитаться перед Верховной Радой о результатах моей трехлетней работы в должности главы Национального банка Украины", - сказала Гонтарева.

"С самого начала я отмечала, что пришла в Национальный банк для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной, и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию ", - заявила экс-глава НБУ.

Среди своих главных достижений Гонтарева назвала обеспечение макрофинансовой стабильности, переход на гибкий валютный курс и начала новой монетарной политике инфляционного таргетирования.

"Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее", - добавила она.

"Мы провели полную трансформацию Национального банка: перестроили все процессы и превратили его в мощное современное европейское учреждение", - заявила Гонтарева.

"Я считаю свою миссию полностью выполненной, потому что реформы сделаны", - резюмировала она.

Экономическая правда