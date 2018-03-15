Нацбанк проведет стресс-тестирование крупнейших банков

Национальный банк намерен в 2018 году провести оценку устойчивости 25 украинских банков.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Объектами стресс-тестирования станут: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк "Пивденный", Креди Агриколь банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк "Кредит Днепр", Мегабанк, банк "Восток", А-банк, Идея банк, Универсал банк, а также банк "Инвестиций и сбережений".

Указанные финучреждения являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц.

Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.

Нацбанк уточняет, что оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января, и будет состоять из трех этапов.

Первый этап будет включать проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам; второй - экстраполяцию Нацбанком результатов первого этапа и оценку достаточности капитала банка; третий - оценку НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.

Согласно международной практике, такие предположения должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.

"Мы планируем завершить стресс-тестирование для всех банков до 10 августа. До 10 августа, все банки, которые стресс-тестируются, получат окончательный отчет от НБУ, где будет определена потребность в капитале каждого банка", - говорится в сообщении.

Если банк по итогам оценки устойчивости будет нуждаться в дополнительном капитале, он будет обязан подать до 1 ноября программу докапитализации и до 31 декабря 2018 года выполнить ее.

Как сообщалось, НБУ в конце 2017 года принял решение о проведении ежегодной, с 2018 года, оценке устойчивости банков.

По данным НБУ, введение такого инструмента, как ежегодная оценка устойчивости, позволит выявить не только текущие, но и будущие риски банков.

Это позволит банкам сформировать капитал, достаточный для нивелирования будущих рисков, что будет способствовать повышению стабильности банковской системы и защите интересов вкладчиков и кредиторов банков.

Экономическая правда