Окружение Злочевского скупило землю вокруг крупнейшего порта - СМИ

Фирмы окружения экс-министра экологии Николая Злочевского сконцентрировали 80 гектар земли в порту "Южный", окружив государственный причал.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

Так, летом 2014 года группа из 5 компаний – "Инвестиционная Компания "Агропром", "Техагро", "Ресурсагро", "Техноагро-Инвест" и "Агростиль" – сконцентрировали в собственности/аренде 80 га земли в акватории порта "Южный".

Целевое назначение земли – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений морского транспорта.

Все пять фирм имеют одинаковых собственников: часть уставного капитала в каждой принадлежит кипрской Serfilana Commercial Ltd (официально записана на кипрских юристок), а часть – украинской ООО "Гранд Курорт Сервис" (владелец – виргинский офшор "Галтер Трейдинг Лтд").

Все компании связаны с Николаем Злочевским: пять из пяти возглавляют или возглавляли менеджеры из его компаний, три фирмы зарегистрированы в "офисе" Злочевского – в Киеве по ул. Рылеева 10а.

Земельные участки окружают территорию так называемого "38-го причала" порта "Южный".

Комплекс расположен на противоположном берегу лимана от основных причалов порта и состоит из причала длиной в 200 м, двух портальных кранов и открытых складских площадей на 1 тыс кв м.

В 70-х годах его построили для перевалки песка, позже длительное время причал не использовался.

При этом после того, как компании Злочевского завершили концентрацию земель, Министерство инфраструктуры выступило с инициативой сдать причальный комплекс в аренду.

По словам Александра Червонного, и.о. начальника службы развития бизнеса ГП МТП "Южный", порт сам загрузил причал лесопромышленной продукцией, получив 11 млн грн дохода.

Порт также имеет собственные планы развития причала, по предварительным расчетам он может давать госпредприятию более 17 млн ​​грн дохода в год.

Как известно, Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.