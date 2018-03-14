Криптовалюты падают: биткоин опустился до 8,5 тысяч долларов

На торгах в среду 96 из 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют падение.

Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

Согласно данным, по состоянию на 19:00 по киевскому времени биткоин снижался на 8%, его цена составляет – 8,5 тысяч долларов.

При этом, в начале торгов в среду стоимость биткоина составляла 9,2 тысяч долларов.

Вторая по капитализации криптовалюта также демонстрирует падение. Ее стоимость за день упала на 9% и составила 634 доллара.

Напомним, стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.

Почти 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту.

Ранее сообщалось, что украинцы почти перестали гуглить криптовалюты.

Рекомендуем почитать: Криптовалютная лихорадка: мыльный пузырь или деньги будущего

Экономическая правда