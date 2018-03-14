На сайте Укргидрометцентра майнили Monero

JavaScript-майнер, который можно установить в код сайта, чтобы добывать криптовалюту Monero незаметно для посетителей, был обнаружен на сайте Украинского Гидрометцентра.

Об этом сообщает Altcoin.info.

Примечательно, что его существование никаким образом не скрывается, скрипт установлен в самом начале HTML-кода, не спрятан в других файлах, и не маскируется другими методами.

Возможно, сайт стал жертвой взломщиков, но есть и вероятность того, что скрытым майнингом занимаются технические специалисты Украинского Гидрометцентра.

Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ, как вредоносные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависанию, что чревато потерей данных и другими неприятными последствиями.

Напомним, французский стартап Qarnot представил обогреватель QC1, который умеет добывать криптовалюту.

Экономическая правда