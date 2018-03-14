В интернет попала засекреченная миллионная платежка за "Богданы"

На официальном портале использования публичных финансов обнародована единственная транзакция Министерства обороны на Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" суммой 2,6 млн гривен.

Информацию с портала обнародовал Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch.

Транзакция датирована июлем 2017 как предоплата за поставку продукции. Какие авто оплачены не указано.

Контракт между Министерством и автосборочный завод №2 заключен в декабре 2016 года.

На уточняющий запрос относительно деталей оплаты, в Минобороны ответили, что это информация с ограниченным доступом.

"Обнародование информации о подписке может свидетельствовать о том, что контракт с компанией "Богдан" засекретили уже после первого платежа. То есть, сначала такая информация не была государственной тайной", - прокомментировал ситуацию Глеб Каневский.



В ходе расследования "Украинской правды" была получена информация, что санитарные "Богданы-2251" были включены в ДОУ на 2016-й год. При этом, Кабмин утверждал госзаказ 8 февраля, а первый опытный образец появился только летом того года.



Как известно, Министерство обороны заказало у "Богдан Моторс" 200 санитарных автомобилей.



В апреле 2017 военным было передано первую партию техники.



Впоследствии стало известно, что с 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.



В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.



Позже в корпорации "Богдан" заверили, что об отказе Минобороны от закупок не идет.



Зато Минобороны засекретило соглашения о поставках автомобилей "Богдан 2251".



С открытых источников известно, что за два года корпорация "Богдан" получила 2,6 млн на тендерах для АТО.



По данным YouControl, владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Чиновник заявил, что не может влиять на решение Минобороны. Кроме того, Гладковський отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

Экономическая правда