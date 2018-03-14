Все разделы
Укр / Рус

"Нафтогаз" уверяет, что газа на предстоящие морозы хватит

Среда, 14 марта 2018, 13:40
 

НАК "Нафтогаз Украины" уверяет, что газа для предстоящих морозов, которые обещают на выходных, достаточно.

Об этом НАК написал на своей странице в Twitter.

"Нас спрашивают, хватит ли нам газа. Хватит! На этот раз Украина сотрудничает с надежными поставщиками, да и теплее", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. 

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда

Нафтогаз Газпром
powered by lun.ua
Материалы по теме
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы - глава Газпрома 13 марта 2018, 17:00
Рада может снять неприкосновенность с Бакулина в четверг 13 марта 2018, 10:40
Комитет рекомендовал Раде снять с Бакулина неприкосновенность 12 марта 2018, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте