"Нафтогаз" уверяет, что газа на предстоящие морозы хватит

НАК "Нафтогаз Украины" уверяет, что газа для предстоящих морозов, которые обещают на выходных, достаточно.

Об этом НАК написал на своей странице в Twitter.

"Нас спрашивают, хватит ли нам газа. Хватит! На этот раз Украина сотрудничает с надежными поставщиками, да и теплее", - говорится в сообщении.

Нас питають, чи вистачить нам газу(морози на вихідних)Вистачить! Цього разу Україна співпрацює з надійними постачальниками,та й тепліше. На згадку-відео з деякими коментарями з минулого тижня.Криза закінчилася,Росія програла третій епізод газової війни Дякуємо за вашу підтримку! pic.twitter.com/ti8fnfoTkn — Нафтогаз України (@NaftogazUK) March 14, 2018

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда