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Google запретил рекламу криптовалют

Среда, 14 марта 2018, 12:15
 

Компания Google объявила о запрете на рекламу криптовалют, криптобирж, криптокошельков и ICO.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2018 года. 

Под запрет подпадают также объявления о бинарных опционах и других высокорисковых финансовых инструментах".

Кроме запрета на рекламу в поисковой выдаче Google, ограничения также коснутся баннеров на YouTube.

В Google заявили, что их решение связано с защитой потребителей от потенциального вреда от криптовалют и других высокорисковых инструментов.

Также в компании отметили, что не знают, какое будущее ждет рынок криптовалют.

Напомним, Украинцы почти перестали гуглить криптовалюты. Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз.

Экономическая правда

криптовалюта Google
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Экономическая правда
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