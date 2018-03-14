Google запретил рекламу криптовалют
Компания Google объявила о запрете на рекламу криптовалют, криптобирж, криптокошельков и ICO.
Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2018 года.
Под запрет подпадают также объявления о бинарных опционах и других высокорисковых финансовых инструментах".
Кроме запрета на рекламу в поисковой выдаче Google, ограничения также коснутся баннеров на YouTube.
В Google заявили, что их решение связано с защитой потребителей от потенциального вреда от криптовалют и других высокорисковых инструментов.
Также в компании отметили, что не знают, какое будущее ждет рынок криптовалют.
Напомним, Украинцы почти перестали гуглить криптовалюты. Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз.
Экономическая правда