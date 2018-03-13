Китайцы начали бурение скважин в Украине
Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co начала бурение скважины в Полтавской области по заказу "Укргазвыдобування".
Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.
Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении.
Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.
Напомним, в сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Укргазвыдобування контракт на бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях.
Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 млрд гривен.
Xinjiang Beiken основана в 1995 году. Кроме Китая, она предоставляет услуги в Иране, Ираке, Казахстане, Индонезии и ряде других стран.
Компания располагает 30 буровыми установками восьми спецификаций. В 2017 году начала работу в Украине, предоставляя Укргазвыдобування услуги по бурению скважин.
Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13,35 млрд гривень (с НДС).
Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис", Crosco и Xinjiang Beiken. Подписание контрактов ожидается с "Полтава Сервисиз".
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.
Экономическая правда