Китайцы начали бурение скважин в Украине

Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co начала бурение скважины в Полтавской области по заказу "Укргазвыдобування".

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.

Напомним, в сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Укргазвыдобування контракт на бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях.

Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 млрд гривен.

Xinjiang Beiken основана в 1995 году. Кроме Китая, она предоставляет услуги в Иране, Ираке, Казахстане, Индонезии и ряде других стран.

Компания располагает 30 буровыми установками восьми спецификаций. В 2017 году начала работу в Украине, предоставляя Укргазвыдобування услуги по бурению скважин.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13,35 млрд гривень (с НДС).

Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис", Crosco и Xinjiang Beiken. Подписание контрактов ожидается с "Полтава Сервисиз".

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

Экономическая правда