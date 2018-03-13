Лоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air на протяжении 17 недель расширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами, 16 из которых будет открыто в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова.

Об этом сообщает Liga.net.

Четыре новых направления - Афины, Таллинн, Харьков и Вена - будут официально открыты до середины июля наряду с открытием новой западноевропейской базы в столице Австрии.

Львов получит наибольшее количество новых направлений среди украинских аэропортов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая - в/из Лондона (Лутон).

Столичный аэропорт Киев-Жуляны получит в конце июня два новых рейса - в/из Таллинн и Лиссабон.

Также авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами - в/из Дортмунда и Катовице.

В расширение деятельности в 2018 году компания планирует инвестировать более чем 2 млрд долларов в 11 баз в Великобритании, Австрии, Польше, Украине, Венгрии, Румынии и Грузии.

"Сегодня мы начинаем самое большое расширение деятельности в истории Wizz. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты на протяжении 17 недель, предоставят нашим клиентам еще больше возможностей для путешествий, что, в свою очередь, будет способствовать развитию бизнеса и экономике тех стран, в которых мы работаем", - заявил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

Напомним, в 2017 году лоукост Wizz Air перевез более 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.