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Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь

Вторник, 13 марта 2018, 12:55
 

В период с 12 по 13 марта стоимость бензина и дизтоплива на АЗС продолжила снижение.

Об этом сообщает НефтеРынок.

Так, на 50 коп./л бензины и ДТ подешевели на АЗС Amic Energy до: А–92 – 29,49 грн/л, А–95 – 30,49 грн/л, А-95 Премиум – 31,49 грн/л, ДТ – 27,99 грн/л, ДТ Премиум – 28,99 грн/л. Также на 50 коп./л снизил цены SOCAR.

В свою очередь на заправках Glusco цены снизились на 40 коп./л до: А–92 – 28,55 грн/л, А–95 – 29,55 грн/л, А-95 Премиум – 35,55 грн/л, ДТ – 27,05 грн/л, ДТ Премиум – 28,05 грн/л.

Кроме того, на 20-50 коп./л стоимость бензина и ДТ уменьшались на АЗК "БРСМ-Нафта" до : А–92 – 26,99 грн/л, А–95 – 27,59 грн/л, А-95 Премиум – 28,59 грн/л, ДТ – 25,79 грн/л, ДТ Премиум – 26,49 грн/л.

Отметим, что топливо дешевело и в регионах. На 20-80 коп./л цены уменьшили Neftek, Parallel и Marshal.

Напомним, в период с 7 по 12 марта сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Экономическая правда

бензин дизтопливо
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