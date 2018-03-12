2, 5 и 10 гривен станут монетами

Национальный банк Украины представит новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об этом говорится в пресс-анонсе Нацбанка, разосланном журналистам.

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обороте", - говорится в сообщении НБУ.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вытеснят банкноты в обращении", - добавляется там.

У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

Напомним, Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Экономическая правда