2, 5 и 10 гривен станут монетами
Национальный банк Украины представит новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.
Об этом говорится в пресс-анонсе Нацбанка, разосланном журналистам.
"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обороте", - говорится в сообщении НБУ.
"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вытеснят банкноты в обращении", - добавляется там.
У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.
Напомним, Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
Экономическая правда