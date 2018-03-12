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Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 5 миллиардов гривен

Понедельник, 12 марта 2018, 19:25
 

Госавиаслужба, начиная с 2015 года, наложила 5,44 миллиарда гривен штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на данные ведомства.

"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс гривен", - сообщили в Госавиаслужбе.

Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины №549/2015 от 2 сентября 2015 года.

Уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды.  Рассмотрение исков позволит в дальнейшем обращаться в международные суды.

Среди нарушителей "Аэрофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие перевозчики.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2017 года российский компании были должны Украине 2,7 млрд гривен штрафов.

Экономическая правда

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