Украина призывает ЕС отказаться от строительства "Северного потока-2"

Во время переговоров с вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини президент Петр Порошенко призвал Европейскую Комиссию и страны-члены Евросоюза отказаться от строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы не могли обойти нашим вниманием необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС, особенно в связи с последними циничными действиями российского "Газпрома", - отметил Петр Порошенко.

"Мы должны сделать очень важные выводы из этого газового кризиса. Россия является ненадежным поставщиком и только объединенные действия Украины и ЕС смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и Европейского Союза", - подчеркнул президент.

По его словам, во время ближайшего саммита планируется обсуждение секторальных направлений сотрудничества и возможность присоединения Украины и к цифровому, и к энергетическому союзам, и другие формы сотрудничества, "по которым уже по распоряжению Президента Еврокомиссии началась соответствующая работа".

"Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского Союза и для Украины. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерены использовать и в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - подчеркнул Порошенко.

"Учитывая это, Украина еще раз обратилась к Европейской Комиссии, государств-членов ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, угрожает энергетической безопасности как Украины, так и ЕС", - заявил президент.

Напомним, Могерини призвала "Газпром" уважать обязательства перед "Нафтогазом".