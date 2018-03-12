Кабмин поддерживает законопроект "О валюте"- Гройсман
Понедельник, 12 марта 2018, 16:35
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком Украины и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте".
Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса, передает "Интерфакс".
"Законопроект "О валюте" очень качественно подготовлен Национальным банком. И я рад что сегодня президент его направит в парламент", - сказал он.
Гройсман подчеркнул, что это хорошая законодательная инициатива, которую правительство намеренно поддерживать.
Премьер также выступил за скорейшее принятие Верховной Радой данного документа.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте".
Экономическая правда