Кабмин поддерживает законопроект "О валюте"- Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком Украины и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте".

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса, передает "Интерфакс".

"Законопроект "О валюте" очень качественно подготовлен Национальным банком. И я рад что сегодня президент его направит в парламент", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что это хорошая законодательная инициатива, которую правительство намеренно поддерживать.

Премьер также выступил за скорейшее принятие Верховной Радой данного документа.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте".

Экономическая правда