Налог на выведенный капитал внедрять рано - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями бизнеса.

"Нацсовет реформ еще раз вынесет на обсуждение переход к новой модели налогообложения прибыли, который призван стимулировать инвестиционную деятельность, а именно на налогообложение разделенного дохода предприятий. Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", - сказал он.

Порошенко предлагает в качестве компромиссного варианта ввести налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса.

"Я готов к любым компромиссам... На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Порошенко отдал поручение Министерству финансов предоставить новые расчеты финансового результата и аргументацию введения налога на выведенный капитал, поскольку существующие расчеты являются некорректными.

"Расчет на то, что у нас будут привлечены в госбюджет только дивиденды, некорректен", - отметил президент.

Национальный совет реформ при президенте рассмотрел этот документ 2 марта, после чего секретарь совета, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив заявил, что Порошенко внесет законопроект на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована - 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%..

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

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Экономическая правда