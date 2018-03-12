В Мариуполе чиновница пыталась скрыть от декларирования 22 автобуса

Начальник диспетчерской Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Татьяна Радимушкина не указала в декларации за 2016 год семейного имущества на сумму 1,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в заключении НАПК, который обнародовал проект "Марлин".

В частности чиновница не задекларировали квартиру мужа площадью 46,2 м², приобретенную в 2012 году, стоимостью 61,2 тыс гривен.

Не указанные в декларации 22 автобуса "Рута". По информации из регионального сервиса МВД суммарная стоимость автобусов составляет 1,299 млн гривен. Самый дешевый автобус 2008 года выпуска оценен в 42,6 тыс гривен. Самый дорогой, 2014 года - в 95,4 тыс гривен.

Не указаны деньги, полученные за продажу автомобилей мужа: ВАЗ 21102 2000 года выпуска за 60 тыс гривен; автобус ГАЗ 3302 2006 года по 5 тыс гривен и Hyundai Sonata 2008 года за 1 тыс гривен.

Также не задекларирована фирма мужа Радимушкинои ООО "Титан АТП".

В целом НАПК установило недостоверность данных в декларации на полтора миллиона гривен. И передало информацию в Национальной полиции Донецкой области.

Проверка Назка Татьяны Радимушкинои из Мариуполя длилась восемь месяцев, с июня 2017 по февраль 2018 года.

Экономическая правда