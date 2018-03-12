Криптовалюты растут: биткоин держится ниже 10 тысяч долларов
Понедельник, 12 марта 2018, 09:36
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На торгах в понедельник 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост.
Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.
Согласно данным, по состоянию на 9:35 биткоин дорожал на 9%, его цена составляет - 9,648 тысяч долларов.
Напомним, стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.
Почти 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту.
Ранее сообщалось, что украинцы почти перестали гуглить криптовалюты.
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Экономическая правда