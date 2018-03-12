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Криптовалюты растут: биткоин держится ниже 10 тысяч долларов

Понедельник, 12 марта 2018, 09:36

На торгах в понедельник 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост.

Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

Согласно данным, по состоянию на 9:35 биткоин дорожал на 9%, его цена составляет - 9,648 тысяч долларов.

Напомним, стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.

Почти 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту.

Ранее сообщалось, что украинцы почти перестали гуглить криптовалюты.

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Экономическая правда

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Экономическая правда
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