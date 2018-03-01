"Газпрому" насчитывается ежедневная пеня - "Нафтогаз"

Российский газовый монополист "Газпром" должен выплачивать НАК "Нафтогаз Украины" 500 тысяч долларов процентов ежедневно до момента выплаты задолженности в полном объеме.

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром в соответствии с обязательствами, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов - ЭП), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили", - сказал он.

"Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день - ЭП). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал", - заявил Витренко.

В Нафтогазе ожидают, что Газпром обязательно оплатит 2,56 млрд долларов плюс проценты по решению суда.

"Это будет беспрецедентно, когда не выполняются решения Арбитража. Особенно в деле, результат которого видит весь мир", - добавил коммерческий директор НАК.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев добавил, что не выполняя решения трибунала, Газпром "снова доказывает, что он является ненадежным партнером, который игнорирует принципы корректного ведения бизнеса и соблюдения норм контрактов".

"Это игнорирование является тем сигналом, который указывает на то, что будет происходить с европейским рынком газа, если будет построен "Северный поток-2", - сказал Коболев.

"Они так же будут шантажировать страны Западной Европы", - считает он.

"Я понимаю нежелание Газпрома платить, но мы сделаем все возможное для того, чтобы европейские партнеры могли убедиться, с каким контрагентом они имеют дело", - резюмировал Коболев.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда