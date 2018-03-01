Главный оппонент Коболева в Минэнерго ушел в отставку

Игорь Прокопив

Заместитель министра энергетики Игорь Прокопив написал заявление об отставке.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, заявление было написано им 27 февраля.

"За день до этого (26 февраля) он провел встречу с Гройсманом.На ней присутствовал Кистион. Они предложили Прокопиву переходить в набсовет МГУ (госкомпании Магистральные газопроводы Украины, которую Кабмин рассчитывает сделать оператором ГТС – ЭП), но он отказался", - говорит источник ЭП.

В окружении Прокопива эту информацию подтвердили.

"Игорь Богданович не видит себя дальше в министерстве. Он уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы. Он себя видит в парламенте народным депутатом, и считает, что его философия экономического патриотизма будет полезна для законодательной деятельности. В том числе в ТЭК", - говорит собеседник.

Он также добавил, что у Прокопива "сохранились теплые отношения с премьер-министром".

По данным ЭП, на вакантное место Прокопива в Министерстве энергетики будет выдвинута кандидатура Валерия Ноздрина – члена команды Прокопива. В настоящее время Ноздрин занимает должность внештатного советника министра и и.о. главы правления МГУ.

В Министерстве энергетики Игорь Прокопив курировал газовую отрасль и являлся основным оппонентом главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Напряженные отношения между ними сложились в 2016 году, когда Прокопив поддержал инициативу Минэконоразвития о передаче управления "Укртрансгаза" от "Нафтогаза" к Кабмину.

После отмены этого решения Коболев заявил о том, что Прокопив должен уйти с должности главы "Укртрансгаза".

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Дмитрий Рясной, ЭП