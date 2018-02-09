Гривна на межбанке продолжает укрепляться

9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00-27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,00-27,03 гривни;

Евро - 33,03-33,12 гривни;

Российский рубль - 0,4632-0,4642 гривни.

Напомним, 9 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,08-27,12 гривни за доллар.

Экономическая правда