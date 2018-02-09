Приватбанк сделают лучшим в Европе и продадут

Петр Крумханзл, Александр Данилюк, Галина Пахачук

Национализированный в 2016 году Приватбанк планируют вернуть в частную собственность до 2023 года.

Об этом стало известно в ходе брифинга при участии министра финансов, нового и бывшей глав правления банка.

Новый председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл хочет сделать финучреждение лучшим в Европе.

"Моя задача - удержать банк самым инновационным в Европе. Банк должен быть первым в услугах и предоставлении сервиса клиентам", - рассказал Крумханзл.

Министр финансов Александр Данилюк заявил ,что государство планирует полностью выйти из капитала Приватбанка в течение пяти лет.

"Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет", - сказал он.

Крумханзл напомнил, что государство обеспечило Приватбанк необходимым уровнем капитализации.

"Мне нужно настроить новую бизнес-модель банка. Есть ряд шагов, которые надо сделать в первую очередь. Это аудит всех процессов, я хочу выстроить систему рисков с нуля", - сказал он.

"Есть вопросы, которые касаются операционной деятельности банка, например, вопросы кибербезопасности. Это вопрос для всех банков и корпораций в мире. Я уверен, что мы сможем в течение этого года сделать банк не только самым лучшим в Украине, но и в Европе", - отметил банкир.

Ранее глава набсовета Приватбанка Энгин Акчакоча заявил, что выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.

Как сообщалось, правление НБУ 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления Приватбанка.

Напомним, Приватбанк в 2017 году получил убыток в размере 22,966 миллиарда гривень.

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Экономическая правда