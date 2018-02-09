Шотландская баронесса запускает криптовалюту для женщин
Шотландская баронесса Мишель Мон и её бойфренд бизнес-магнат Дуг Барроумен запустят криптовалюту Equi на основе Еthereum.
Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что криптовалюта призвана "вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий"
Баронесса надеется привлечь 75 миллионов долларов на первичном размещении монет.
Старт предпродажи токенов запланирован на 1 марта. Размер минимальной инвестиции - 100 тысяч долларов. Основная продажа откроется через неделю с минимальными инвестициями в 100 долларов.
Цена одного токена - 50 центов.
Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.
Напомним, один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.
Экономическая правда